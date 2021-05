Principi d'acord per desbloquejar la pròrroga dels ERTO fins al 30 de setembre. Segons ha avançat la Cadena SER i confirmen fonts del Ministeri de Seguretat Social, el govern espanyol i la CEOE han acostat posicions i han superat els esculls que bloquejaven el pacte.Les mateixes fonts donen l'acord per pràcticament tancat a l'espera de tancar-lo definitivament amb la resta d'agents socials. L'executiu de Pedro Sánchez preveu aprovar la pròrroga dels ERTO en un Consell de Ministres extraordinari dijous a la tarda. El bloqueig en les negociacions s'havia produït per les exoneracions de les quotes de la Seguretat Social.

