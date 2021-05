Elena assumeix Interior: «És dur, però és justament el lloc on volia estar»

El nou conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha rebut la cartera en mans de l'exconseller Miquel Sàmper. Ho ha fet sent conscient que el càrrec que entoma és "dur" però ha afegit: "És justament el lloc on volia estar". Elaea ha apuntat que quan un defensa i creu en la cosa pública, el Departament d'Interior és "on més es treballa pels serveis públics i pels més vulnerables". Per això, ha afirmat que és un privilegi i "un honor" poder dirigir aquesta conselleria.El nou conseller ha agraït també a Sàmper la "molt bona feina feta" durant un moment "molt dur". L'exconseller ha augurat que Elena serà "un brillant i gran conseller" i li ha expressat la seva "confiança plena", amb l'antecedent de què és un "brillant advocat". Tots dos han destacat la relació d'amistat que els uneix i han garantit un bon traspàs de la cartera.En el seu darrer acte públic a la conselleria d'Interior, l'exconseller també ha aprofitat per agrair a tothom el fet d'haver pogut estar al capdavant d'aquest departament des que hi entrés al setembre de l'any passat, i ha assegurat que ha estat "un honor". "Vaig entrar molt content i me'n vaig igual de content", ha manifestat.Elena assumeix una cartera que, en els diferents governs entre ERC i Junts, havia estat ostentada per la formació de Puigdemont, i ara passa a ser dirigida pels republicans per primer cop. Es preveu com una de les conselleries clau pel correcte funcionament del Govern, ja que haurà de gestionar, entre altres reptes, la coherència amb l'acord d'ERC amb la CUP. L'actuació dels Mossos en els desnonaments serà també un dels punts claus per la continuïtat de la legislatura.

