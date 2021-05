Shell, obligada en una sentència històrica a reduir un 45% les emissions

Un tribunal als Països Baixos ha obligat la petroliera Shell a reduir un 45% les emissions contaminants pel 2030. La justícia holandesa ha donat la raó a set ONG assegurant que la companyia és responsable d'una part considerable de les emissions i que ha de contribuir a lluitar contra el canvi climàtic. És la primera vegada que un tribunal obliga una petroliera a reduir les seves emissions i pot marcar un precedent per a noves demandes contra companyies pel canvi climàtic."Aquesta és una victòria monumental per al nostre planeta, per als nostres fills i un gran salt cap a un futur habitable per a tothom", ha celebrat Donald Pols, director als Països Baixos de Friends of the Earth, una de les entitats que va presentar la demanda contra Shell.La petroliera es comprometia a reduir un 45% les emissions per al 2035 basant-se en els nivells del 2016. En canvi, el tribunal holandès ho veu insuficient i l'ha obligat a fer una retallada major: el 45% el 2030 en comparació amb el nivell d'emissions del 2019.Per a la justícia holandesa l'acord climàtic de París per reduir les emissions també vincula Shell, una de les empreses que més contamina al planeta. D'aquesta manera, s'estableix un precedent important, ja que no només els estats han de complir els objectius acordats, sinó també les companyies.La directora de Friends of the Earth Internacional, Sara Shaw, espera que el veredicte "desencadeni una onada de litigis climàtics contra les grans corporacions contaminants".

