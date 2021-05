Els consellers trien mà dreta: així queda el nou «sottogoverno»

La figura del secretari general és indispensable per al bon funcionament de cada departament. Si el conseller és la cara visible, el seu número dos és clau perquè funcioni l'engranatge. S'encarreguen de funcions de coordinació interna, administren el personal, elaboren el pressupost, controlen la despesa, donen suport jurídic i lideren l'administració dels recursos materials, tècnics i informàtics. Un cop els consellers han pres possessió , el primer que han fet ha estat nomenar els respectius secretaris generals, la immensa majoria dels quals amb experiència prèvia a l'administració.. Ricard Font, fins ara president de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), es convertirà en el número dos de Jordi Puigneró. Per tant, es convertirà en un dels puntals de la coordinació entre Aragonès i el vicepresident, com a enllaç entre els dos equips. Font disposa d'una àmplia trajectòria a l'administració, vinculat sempre a les infraestructures, i és un dels quadres provinents de l'antiga Convergència que va fer el salt a Junts.. Núria Cuenca, fins ara secretària general d'Ensenyament, se situa ara com a número dos de Laura Vilagrà en l'aterratge de la dirigent d'ERC a Palau. Es tracta d'un departament amb competències diverses i de rellevància que comprenen la prova pilot de la renda bàsica, l'administració local, la funció pública i els esports. Cuenca, jurista de formació, ha desenvolupat en el sector públic la seva trajectòria.. Oriol Sagrera, fins ara cap de gabinet de Roger Torrent, es convertirà en la seva mà dreta ara que l'expresident del Parlament fa el salt al Govern. Sagrera, advocat de formació, es va convertir la legislatura passada en una figura clau al costat de Torrent, que va haver d'afrontar nombroses negociacions -i topades- amb els dirigents de Junts, especialment amb l'exvicepresident de la cambra Josep Costa.. Jordi Cabrafiga, secretari general d'Empresa i Coneixement amb Ramon Tremosa, assumeix ara el mateix càrrec però a la conselleria que lidera Jaume Giró, el gran fitxatge estrella de Junts per aquest Govern. Abans de fer el salt a Empresa, Cabrafiga va ser cap de gabinet de les exconselleres Meritxell Borràs -a Governació en la legislatura del referèndum- i Meritxell Budó.. Georgina Oliva, que porta dues legislatures consecutives dins l'estructura del Govern, es converteix ara en la número dos de Tània Verge, una de les independents que ha sumat ERC al nou executiu. Oliva, que fa una dècada va ser diputada al Congrés pels republicans, era fins ara secretària d'Infància, Adolescència i Joventut dins la conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies.. Lluís Baulenas, fins ara secretari general de Cultura -hi va arribar amb el nomenament d'Àngels Ponsa en substitució de Mariàngela Vilallonga, cessada per Quim Torra-, esdevindrà ara el número dos de Victòria Alsina, un dels fitxatges independents de Junts. Abans de Cultura, havia estat número dos del departament d'Ensenyament i director general de Centres Públics.. Patrícia Gomà, que en l'última legislatura va estar al capdavant de la secretaria general de Justícia, assumeix ara la mateixa responsabilitat a Educació. Membre del cos superior de funcionaris de la Generalitat, va ser diputada i portaveu adjunta d'ERC entre els anys 2006 i 2010. Advocada de formació, també té experiència com a assessora jurídica a Interior.. Esther Morales es converteix en la mà dreta de Gemma Geis, que s'estrena com a consellera. Des del 2013 fins ha ocupat la subdireccií general de Gestió Econòmica i Administrativa en l'àmbit governamental de les universitats, que abans depenia d'Empresa i Coneixement.. David Mascort és l'únic dels secretaris generals que es manté en el mateix càrrec. Aquesta vegada acompanya Teresa Jordà en un departament que canvia de nom i afegeix competències.. Meritxell Masó, fins ara secretària general de Presidència al costat de Meritxell Budó, es desplaça fins a Salut, ara comandada per Junts sota la figura de Josep Maria Argimon. Amb àmplia experiència formativa en el camp del dret i l'administració, Masó ja va ocupar alts càrrecs a Governació en l'etapa de Borràs.. Oriol Amorós, exdiputat d'ERC i coneixedor des de dins de les dinàmiques de l'administració, passa a ser la mà dreta de Joan Ignasi Elena en una de les conselleries rosteix els seus protagonistes. El nou secretari general d'Interior va assumir aquest mateix càrrec a Treball, Afers Socials i Famílies en l'última fase del Govern en funcions, quan Chakir el Homrani va cessar l'anterior cúpula del departament.. Dolors Rusinés acompanyarà Violant Cervera en el seu aterratge com a consellera de Drets Socials. Des del juny del 2019 i fins ara ha estat la coordinadora de programes estratègics de Treball, Afers Socials i Famílies. Entre el 2011 i el 2015 ja va ser la número dos de Benestar i Família sota el lideratge dels consellers Josep Lluís Cleries i Neus Munté, en l'etapa de CiU a la Generalitat.. Jordi Foz, que en les dues últimes legislatures ha ocupat la secretaria de Transparència i Govern Obert, salta ara a Cultura com a número dos de Natàlia Garriga. Té experiència en diversos departaments de la Generalitat.. Joaquim Clavaguera, advocat de formació, fa el salt a la segona fila del Govern com a mà dreta de Lourdes Ciuró, que s'estrena en el càrrec. Director general a Justícia entre els anys 2011 i 2016, va presentar candidatura per liderar la federació de Barcelona del PDECat en el seu naixement al costat de Glòria Freixa, ara membre del grup parlamentari de Junts.

