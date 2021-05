Dos anys entre les empreses que més creixen

Atenció personalitzada i en català

Un producte molt competitiu

va néixer el 2014 amb la voluntat d'esdevenir l'. De fet, la idea va sorgir després de la manifestació de la Diada del 2012 i d'una fira de telefonia a Madrid. “Vaig constatar que no hi havia cap operador del país i, en l'avió de tornada, ja vaig començar a escriure el pla de negoci”, explica Ernest Pérez-Mas, fundador, president i CEO de Parlem Telecom.Set anys després de la seva fundació, Parlem viu una. Fent gala de la seva catalanitat, és considerada pel Financial Times com una de les empreses europees de major creixement.Parlem és sinònim de, però també de creixement. No en va, ha estat seleccionada per segon any consecutiu al rànquing FT 1000-Europe’s Fastest Growing Companies 2021 , que publica el prestigiós rotatiu britànic Financial Times.Parlem Telecom està entre lesi és la setzena de l'Estat. En l'àmbit de les “telecos” –que continua com un dels sectors més puixants- és la primera a nivell estatal i la quarta de tot Europa.Els números són clars i catalans. Entre el 2016 i el 2019 l'empresa va multiplicar els ingressos: d'1,3 a 10,9 milions d'euros. El 2020, malgrat el context de la pandèmia, el creixement es va accelerar i es van superar els 18 milions. A més, va assolir beneficis per primera vegada.Una de les queixes habituals relacionades amb les empreses de telecomunicacions és l'atenció al client. Per Parlem, és un dels elements diferencials: La companyia està desplegant un pla d'obertura de botigues físiques arreu de Catalunya per enfortir la relació amb els clients. Actualment, n'hi ha quatre de pròpies a Barcelona, Girona, Lleida i Reus; però està previst obrir-ne desenes més a partir d'aquest mateix 2021.El creixement de la companyia també passa per entrar a nous sectors. Si inicialment s'havien centrat en particulars, fa mesos van llançar la marca Parlem Empreses . L'objectiu és clar: oferir els serveis tecnològics ajustats a les necessitats de cada companyia.El secret de Parlem per poder competir contra les grans empreses de telecomunicacions espanyoles és oferir un. Actualment, per exemple, el paquet de fibra 600MB més fix costa 29,95 euros mensuals (IVA inclòs) o el de fibra 600MB, mòbil (20 GB i trucades il·limitades) i fix té un preu de 48,95 euros mensuals (IVA inclòs). També es pot contractar només mòbil o afegir servei de televisió als paquets de fibra, fix i/o mòbil.Més enllà del preu, la qualitat del servei està fora de dubte. La fibra que utilitza Parlem Telecom ha estat certificat com lapel bàrometre especialitzat nPerf.