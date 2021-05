Amazon compra Metro-Goldwyn-Mayer

Amazon ha informat aquest dimecres que adquirirà l'estudi cinematogràfic Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), que posseeix la franquícia de James Bond, per 8.450 milions de dòlars (6.900 milions d'euros).Amb l'adquisició, Amazon es reforça en el mercat de les plataformes de continguts audiovisuals, liderat per Netflix i Disney +, en augmentar la seva biblioteca de pel·lícules i programes, amb la incorporació dels 4.000 títols de MGM, que inclouen pel·lícules dels anys 20 del segle passat. Les dues companyies asseguren que Amazon "ajudarà a preservar el llegat" de l'estudi de Hollywood.MGM inclou títols de James Bond i Robocop i sèries com El cuento de la criada, Vikingos i Fargo. El seu catàleg també inclou pel·lícules clàssiques com ara El mago de Oz, Los siete magníficos o West Side Story.

