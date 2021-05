Queden poques hores perquè s'estreni el retrobament dels protagonistes de la sèrie Friends. Aquest dijous HBO estrenarà Friends: The Reunion a partir de les 00:00h, amb actors com araCoincidint amb l'arribada del capítol, la revista Variety ha sorprès revelant el sou que han rebut els actors per participar en la producció. Cada un dels sis protagonistes rebrà almenys 2,5 milions de dòlars i un màxim de 3 milions, ja que no tots percebran el mateix salari.La popularitat de la sèrie va tenir una translació en els sous. Dels 22.500 dòlars que van rebre els actors en les primeres dues temporades es va passar al milió de dòlars per capítol que van rebre en les dues últimes.A l'especial apareixeran famosos i antics membres del repartiment, com, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles o Tom Selleck. Ben Winston ha estat el director de l'especial i productor executiu juntament amb els productors executius originals de Friends Kevin Bright, Marta Kauffman i David Crane.La sèrie va finalitzar el 2004, després d'aconseguir èxits històrics de pantalla durant una dècada. Guanyadora de l'Emmy a Millor Sèrie de Comèdia, també va provocar els èxits en premis de dues de les seves protagonistes: Aniston i Kudrow.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor