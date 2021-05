Persecució amb tiroteig a Mataró

Detingut, conjuntament amb Policia Local de Mataró, el conductor que aquest migdia ha intentat envestir diversos vehicles policials després de saltar-se un control https://t.co/3sgd0Lkdab — Mossos (@mossos) May 26, 2021

Un dispositiu format per diverses policies locals de Maresme i Mossos d'Esquadra ha acabat aturant amb trets el conductor d'un vehicle que havia fugit d'un control policial després de donar positiu en un test de drogues. En notificar el positiu, l'home, de 23 anys, ha iniciat una fugida per la carretera N-II. La persecució ha travessat tot Mataró, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Vicenç de Montalt, Caldes d'Estrac i Arenys de Mar. Després de 14 quilòmetres de cursa contra la policia, els agents han hagut d'utilitzar les seves armes reglamentàries per aturar-lo just abans d'arribar a Canet de Mar.Un dels trets hauria impactat en l'home, que ha resultat ferit i ha estat atès pel SEM al lloc dels fets. En el tram final de la fugida, el conductor ha perdut el control del vehicle i ha acabat estavellant-se contra un mur de pedra, al voral de la carretera.Un ampli desplegament policial esperava el conductor fugit a l'alçada del càmping Toro Azul, al límit del terme municipal d'Arenys de Mar, abans d'entrar a Canet de Mar. El conductor, veí de Barcelona, ha estat detingut i la investigació va ara a càrrec dels Mossos d'Esquadra.

