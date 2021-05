Europa reclama més de 54.000 milions d'euros a AstraZeneca

Altres notícies que et poden interessar

Nous detalls de la indemnització multimilionària que Brussel·les exigeix a AstraZeneca pel retard en l'entrega de vacunes contra la Covid. Els advocats de la Comissió Europea volen 10 euros per cada dosi i dia de retard. Tenint en compte que la farmacèutica ja porta dos mesos de retard i que només al primer trimestre van faltar 90 milions de dosis, la compensació és superior als 54.000 milions d'euros. També reclamen 10 milions d'euros com a sanció per cada incompliment del contracte.A part de les indemnitzacions, Brussel·les reclama a la justícia belga accedir cautelarment a 90 milions de vacunes d'Oxford-AstraZeneca. Són les dosis que la Unió Europea no va rebre en el primer trimestre de l'any. La vista pel litigi sobre les vacunes continua aquest dimecres a la tarda a un tribunal de primera instància de Brussel·les i serà el torn de la defensa d'AstraZeneca.La farmacèutica havia promès 120 milions de dosis durant el primer trimestre del 2021 i 180 milions en el segon. En canvi, la companyia només ha entregat uns 30 milions de dosis entre gener i març, mentre que preveu enviar uns 70 milions entre abril i juny. Per tant, faltarien uns 200 milions de dosis.

