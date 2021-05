Sergi Sabrià serà el director de l'oficina d'Aragonès a Palau

Les segones línies del Govern es van coneixent. Xavier Bernadí, fins ara director general a Justícia amb ERC, serà secretari del Govern i alts càrrecs amb llarga trajectòria als executius de CiU i de Junts, com ara Ricard Font i Jordi Cabrafiga, seran secretaris generals de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda respectivament. I l'altre nom important és el de Sergi Sabrià. El fins ara president del grup parlamentari d'ERC se'n va a Palau per ser el director de l'Oficina del President Pere Aragonès.Sabrià, que ha estat un dels negociadors de l'acord de Govern, serà doncs la mà dreta, políticament parlant, d'Aragonès segons que ha explicat TV3. La direcció de l'Oficina del President, de la que en depenen els responsables de gabinet, protocol, relacions institucionals i comunicació, té un paper políticament rellevant en la gestió de les relacions polítiques dins i fora de l'executiu.Sabrià va ser elegit de nou diputat per Girona el 14-F, un càrrec que ara abandonarà per assumir la seva nova funció a Palau, que tindrà menys projecció pública. El fins ara diputat ha estat responsable de la política de comunicació d'ERC i ha ocupat càrrecs de confiança al partit i al Parlament gràcies a la seva bona relació amb Oriol Junqueras i Marta Rovira. El cap de l'Oficina del President Torra va ser primer Josep Rius i després Joan Ramon Casals.

