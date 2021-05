Barcelona prohibirà fumar a quatre platges a partir d'aquest cap de setmana

L'Ajuntament de Barcelona iniciarà la prohibició de fumar a quatre platges de la ciutat a partir d'aquest dissabte, coincidint amb el començament de la temporada alta de bany: Sant Miquel, Somorrostro, Nova Icària i Nova Mar Bella. Es tracta d'una prova pilot que s'aplicarà fins al 12 de setembre.L'Ajuntament, l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) i Barcelona Cicle de l’Aigua SA (BCASA), defensen l'impacte positiu de la mesura per a la salut i el medi ambient. Concretament, el consistori insisteix que la prohibició de fumar busca protegir la salut de les persones no fumadores, especialment les més vulnerables. A més, assegura que les burilles de les cigarretes són residus altament contaminants que triguen una dècada a degradar-se.El regidor d'Emergència Climàtica, Eloi Badia, ha concretat els detalls de la prohibició aquest dimecres en roda de premsa. Badia ha insistit que la prioritat no serà multar qui no respecti la normativa, sinó que s'apostarà per la "pedagogia". L'Ajuntament ha presentat la figura dels "informadors ambientals", que seran els encarregats d'informar de la prohibició als banyistes.Les multes no s'interposarien pel fet d'estar fumant, sinó en el cas que algú que hagi rebut un avís previ per apagar la cigarreta per part de la Guàrdia Urbana, no ho fa. Un escenari que Badia ha qualificat d'"excepcional".El govern municipal té l'objectiu que la prova pilot es converteixi en una mesura estructural. Badia, no ha descartat que si el balanç al final de la temporada de bany és positiu, la prohibició de fumar es pugui estendre a altres platges.L'Ajuntament també engega el nou servei de platges accessibles i suport al bany a persones amb discapacitat a les platges de la ciutat de Barcelona. L’import d’adjudicació és de 298.000 euros per a aquests tres anys i representa un increment d’un 48% respecte al pressupost anterior. Per tant, s’augmentarà les hores i els dies de servei totals per cada temporada i es dotarà amb més material de suport els diferents punts distribuïts a les platges.El servei s’estructura en torns a 3 punts d’atenció a les platges de Nova Icària, de Sant Miquel i Zona de Banys del Fòrum. Cadascun d’aquests punts comparà amb un tècnic o tècnica de bany i dos monitors o monitores per atendre els i les banyistes que sol·licitin el servei. L'horari serà de dos quarts d'onze del matí a dos quarts de tres de la tarda i de dos quarts de quatre a dos quarts de set de la tarda.

