La negativa de Maria Eugènia Gay a un debat crispa la campanya electoral al Col·legi d'Advocats

Aquesta campanya electoral al Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) pot ser la primera sense debats electorals. La decisió de l'actual degana, Maria Eugènia Gay , de rebutjar participar en el debat que s'havia de celebrar aquest dijous ha indignat les altres candidatures i ha afegit elements de crispació en la campanya. Tant l'equip de Gonçal Oliveros , que encapçala una candidatura renovadora i progressista , com la que lidera l'advocada Vanessa González, ja han aixecat la veu per criticar l'actitud de Gay.En una roda de premsa aquest dimecres, Gonçal Oliveros ha tingut paraules molt dures envers Gay, de qui ha dit que "una persona que té por al debat no està capacitada per dirigir el Col·legi de l'Advocacia". Oliveros s'ha preguntat si algú enviaria a un judici un advocat júnior del seu despatx si sabés que té por a debatre. "No podem tenir com a degana una persona que té por de debatre en públic les seves propostes", ha afirmat Gonçal Oliveros.La campanya electoral està resultant accidentada per a la degana, que afronta la pugna amb el suport de part dels grans cognoms de la professió i que té el suport de la xarxa de relacions engreixada pel seu pare, l'exdegà Eugeni Gay. Fa uns dies, en ple debat d'investidura al Parlament, el diputat Carlos Carrizosa, líder de Ciutadans, va fer una crida explícita a votar Gay per impedir la victòria de la canddidatura d'Oliveros.Oliveros ha denunciat que l'ICAB ha estat "absent" davant dels grans problemes que afecten el sector. El candidat ha assenyalat que la professió està vivint una "creixent proletarització" i s'ha compromès a elaborar un conveni col·lectiu de l'advocacia en cas de ser elegit degà, que ha demanat que "el que paguem en quotes se'ns retorni en serveis".També ha proposat la creació d'una oficina d'atenció als col·legiats que els resolguin problemes inesperats, com avisar els jutjats en cas que no puguin assistir per causes de força major, i s'ha compromès a una reactivació de la borsa de treball del Col·legi, i s'ha referit als advocats de banca i de companyies d'assegurances, que veuen retallades cada vegada més les seves percepcions. "Nosaltres ens preocuparem per fer coses", ha asseverat Oliveros per contraposar-se a l'actuació d'una Gay que, segons ell, ha estat poc proactiva a l'hora d'afrontar les dificultats del sector.Anna Boza, candidata a vicedegana en la candidatura, ha qualificat l'ICAB de ser una institució "tancada" i ha vindicat que passi a ser activa en la millora del torn d'ofici, "que estigui al costat dels col·legiats". Ha destacat la creació d'una oficina de suport a l'advocat com una de les propostes clau del seu programa. Boza ha reclamat que des del Col·legi es doni un suport als companys que han patit la Covid o a les col·legiades que tenen problemes de conciliació.Lluís Mestres, membre de la candidatura d'Oliveros, ha criticat que l'ICAB s'ha convertit en "una acadèmia de formació, que està bé, però un Col·legi ha d'ajudar i donar suport". Els integrants de l'equip alternatiu han insistit en què l'ICAB "ni està ni se l'espera" en la major part de reptes que té un sector afectat especialment per la pandèmia. Mestres ha criticat que encara el 2021 és impossible votar electrònicament al Col·legi, que és la institució de drets més important de Catalunya. Ha reclamat una modificació dels mòduls i les guàrdies del torn d'ofici, que continua patint una situació molt greu.

