Atuell de porcellana decorat amb blau de cobalt sota un vernís transparent Foto: Wikipedia

El Sincrotró Alba, juntament amb altres instal·lacions de gran escala com el Museu de Ciències Naturals de Barcelona, la Universitat de Barcelona i el CEMES de la Universitat de Tolouse, així com joves investigadors d'institucions nacionals i internacionals, han publicat un estudi sobre la producció de porcellanes xineses de la dinastia Ming.L'equip de recerca ha utilitzat la combinació de dues tècniques de caracterització basades en llum de sincrotró per identificar la temperatura de cocció de porcellanes blaves i blanques i les condicions de reducció-oxidació del medi durant la seva producció.Les mostres de l'estudi corresponen a un fragment d'un bol gran que presenta nombroses i visibles taques fosques, originàries dels regnes de Chenghua (1464-1587) i Hongzhi (1468-1505) de la dinastia Ming. Els investigadors han dut a terme experiments d'espectroscòpia d'absorció de raigs X i fluorescència de raigs X, dues tècniques de mapejat no destructives, del Sincrotró Alba per rastrejar les variacions químiques en les decoracions de la porcellana.Els resultats suggereixen que, durant la cocció de la porcellana, els ions de ferro i manganès es van difondre. Durant el refredament, els ions van cristal·litzar en forma de minerals òxids rodonita i hausmannita-jacobsita, que van ajudar a identificar les temperatures assolides durant la seva producció. Per altra banda, la tècnica d'absorció de raigs X va permetre avaluar el registre de reducció-oxidació en el vernís de la porcellana.El Sincrotró Alba és una infraestructura científica de tercera generació. Es tracta d'un complex d'acceleradors per produir llum de sincrotró que permet visualitzar l'estructura atòmica i molecular dels materials i estudiar les seves propietats.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor