Carlos Lesmes, president del Suprem: «Un indult quan no hi ha concòrdia és difícil d'acceptar»

El president del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i el Tribunal Suprem, Carlos Lesmes, ha advertit que concedir un indult "quan no hi ha concòrdia és difícil d'acceptar". Ho ha dit en resposta al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ahir va aplanar el terreny per donar el perdó als presos polítics i va assegurar que prendria la decisió guiat per la "concòrdia" i no per la voluntat de "revenja". "L'indult com a mesura de concòrdia pot ser entès i fins i tot acceptat", ha dit Lesmes en un acte aquest dimecres al Col·legi d'Advocats de Madrid.El Suprem, concretament la sala tercera, té marge per anul·lar els indults si considera que no estan ben fonamentats. Així ho ha recordat el mateix Lesmes, que ha dit que la mesura és una "prerrogativa del poder polític" que pot ser "controlable a nivell judicial però de manera limitada". Els precedents diuen que en alguns casos el Suprem ha tombat la concessió d'indults per "manca de motivació" i aquí és on la sala tercera té marge per interpretar què és una bona motivació i que no ho és.Ara com ara, la sala penal ha de pronunciar-se sobre si és correcte o no concedir l'indult. Aquest informe, que tot apunta que es farà públic a finals de setmana, és l'últim pas abans que la qüestió passi a la taula del consell de ministres, que haurà de prendre una decisió. El clima que s'ha instal·lat aquests últims dies favorable als indults ha posat en alerta els partits espanyolistes. El PP insisteix que hi presentarà recurs i activarà la via judicial. Aquest matí hi ha hagut una topada entre Sánchez i Pablo Casado al Congrés per aquesta qüestió . No serà l'última.

