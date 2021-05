Tot un poble es mobilitza per trobar una oca segrestada

El municipi de Martinet i Montellà, a la Baixa Cerdanya, s'ha mobilitzat en els darrers dies per trobar una oca. Els habitants de la localitat busquen la Gertrudis, que així es diu l'animal, des del passat dissabte. L'oca és la mascota d'una família i que s'ha anat convertint en la de tot el poble, segons recull Segre de paraules de l'alcalde, Josep Castells.Segons el primer edil, l'animal era al garatge de la casa on vivia quan un individu se la va emportar. La família assegura que es va sentir l'oca grallar fort i, acte seguit, van veure un vehicle de color gris fugint amb l'animal a dins.La propietària ha denunciat el robatori als Mossos d'Esquadra i han penjat cartells amb fotografies de la mascota per intentar localitzar-la.

