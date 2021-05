La destrucció del teixit productiu s'ha endut 18.937 empreses i 241.000 llocs de treball des del 2020

La crisi pandèmica ha suposat una destrucció de part del teixit productiu de Catalunya, amb una pèrdua de 18.937 empreses i de 241.500 llocs de treball, amb una caiguda del 7,1% del pes específic de la indústria en l'economia catalana. Són dades aportades aquest dimecres per la patronal Pimec, que ha engegat la campanya Som Indústria i ha reclamat al nou Govern una aposta en favor d'una política industrial ambiciosa, amb la promoció de projectes transformadors i tractors, amb l'aprofitament dels fons de Next Generation i una governança decidida per reforçar el sector.El president de Pimec, Antoni Cañete, que ha estat acompanyat de directius de l'àmbit d'indústria de Pimec, com Ángel Hermosilla, Diego Guri i Concha Fuentes, ha reclamat posar els fons europeus al servei de la transformació digital i la innovació, focalitzant-los en l'àmbit de la indústria i en diàleg amb els agents econòmics. Pimec demana que en els fons europeus hi hagi una atenció prioritària a les pimes. El líder empresarial ha considerat estratègica i imprescindible aquesta aposta per una gestió eficaç de Next Generation.La patronal Pimec ha reivindicat un nou Pla Nacional per la Indústria, que s'implementés amb rapidesa, i una major coordinació de les polítiques dels departaments del Govern que afectin el sector industrial, més enllà d'Empresa, com Universitats i Recerca, Polítiques Digitals, Acció Climàtica i Educació. També ha demanat que s'adeqüin els plans formatius a les demandes de la indústriaLa fotografia de la indústria a Catalunya divbuixa la potència del sector. El 2020 hi havia 36.195 empreses a Catalunya, de les quals el 99,3% eren pimes. La indústria suposa gairebé el 20% del valor afegit brut i el 17,6% de l'ocupació. Però les xifres són més elevades si es tenen en compte els serveis vinculats a la indústria, ja que aleshores suposa un 55% de l'ocupació. Un sector, l'industrial, que el 2018 va generar un volum de negoci de 147.007 milions d'euros, amb 587.500 ocupats, amb un volum d'exportacions de 66.290 milions d'euros.Pel que fa al pes específic de la indústria en el conjunt de l'economia (l'índex VAB), a Catalunya suposa el 19,3%, segons dades del 2019, elabotades per Pimec a partir d'Idescat, el que és la mitjana de la zona euro. A Alemanya és del 24,3%, a Suïssa del 29,7%, a França del 13,5% i al Regne Unit del 13,9%.Preguntat sobre el nom de Roger Torrent com a nou conseller d'Empresa, Cañete s'ha mostrat confiat a tenir-hi una bona interlocució, afegint que més que el nom cal veure les polítiques. "Per les obres els coneixerem", ha afegit, recalcant la satisfacció de Pimec per tenir finalment un Govern.Sobre el projecte de l'ampliació del Prat, Cañete s'ha afegit a la reivindicació de la resta de l'empresariat , i ha mostrat el seu suport a tot el que sigui una millora de les infraestructures, que en aquest cas -"una inversió absolutament necessària"- ha de passar per un gran acord i el respecte a l'equilibri mediambiental, que ha de ser garantit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor