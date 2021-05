Risto Mejide anuncia una nova col·laboració amb Pilar Rahola

Ni dos dies havien passat des que La Vanguardia publicava l'última columna de Pilar Rahola, quan Risto Mejide anunciava que fitxa l'escriptora com a analista del seu programa a Cuatro, Todo es mentira, programa en què Rahola ja hi ha col·laborat diverses vegades. "El meu director em matarà", deia el presentador poc abans de fer pública la notícia.Aquest diumenge, explicàvem a que el diari del Grup Godó ha prescindit d'una de les seves articulistes de referència. Segons l'empresa, per motius econòmics. Segons Rahola, per motius "ideològics i polítics".En el moment d'anunciar-ho, que pots recuperar aquí, Mejide assegura que ho volia fer públic més endavant, però que va optar per precipitar-ho: "en aquest programa no només som independents sinó que, a més, no tenim criteri". L'últim article de Rahola a La Vanguardia es titula Catalunya . En la columna reflexiona sobre la "cruïlla" en què es troba el país i exposa la necessitat de defensar els "interessos nacionals" davant un Estat que defineix com a "abusiu i descarnat". L'escriptora lamenta el "silenci de la societat civil, des de les organitzacions empresarials fins als poders mediàtics". "D'aquest silenci i d'aquesta servitud es nodreix la nostra decadència", sentencia en l'article, que inclou referències a Baltasar Porcel. El detall no és menor. Va ser Rahola, precisament, qui va rellevar Porcel com a columnista de La Vanguardia el juny del 2009, quan l'escriptor ja es trobava greument malalt i va decidir abandonar compromisos professionals.Amb més d'una vintena de llibres publicats, Rahola ha gaudit d'influència en la via política del país, especialment en la darrera dècada. Persona de la màxima confiança d'Artur Mas -va escriure una biografia de l'expresident de la Generalitat-, també manté una relació estreta amb Carles Puigdemont. Les seves anàlisis estan impregnades d'aquesta proximitat amb Waterloo.Associada a l'ecosistema mediàtic de Junts com ho havia estat abans del de Convergència, Rahola també va ser la cap de files d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, va exercir com a diputada independentista al Congrés i, un cop Àngel Colom es va lligar de la formació republicana, va fundar el Partit per la Independència (PI). Aquella va ser l'última experiència en política activa. Des de llavors, va orientar la seva carrera com a escriptora -el 2017 va guanyar el Premi Ramon Llull- i analista en mitjans, escrits i audiovisuals. El seu darrer llibre és L'espia del Ritz (Planeta).

