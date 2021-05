Topada entre PSOE i PP al Congrés pels indults dels presos polítics

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit aquest dimecres davant el Congrés que adoptarà la decisió sobre es indults als presos independentistes pensant en la "convivència" dels espanyols, perquè "la Constitució estableix que hi ha un temps per al càstig i un temps per a la concòrdia". Ho ha fet en resposta al líder de l'oposició, Pablo Casado, que ha acusat el president del govern espanyol d'haver "mentit" als espanyols per guanyar les eleccions i haver "traït la seva paraula, el codi ètic del PSOE, a dos informes de la Fiscalia, a la Constitució i a la igualtat dels espanyols". "El pagament que li demanen els independentistes serà la seva liquidació", ha advertit Casado.El líder del PP ha dedicat tota la seva pregunta a la qüestió dels indults, que ja ha apuntat que es convertiran en la punta de llança de l'oposició. Casado ha retratat un Sánchez ostatge de les forces independentistes i ha insistit –malgrat que no consta a la llei- que per poder concedir els indults primer cal que els beneficiaris es "penedeixin" dels seus actes i es "comprometin a no reincidir". "Els seus socis no compleixen res d'això", ha dit.Segons Casado, Sánchez pretén "resoldre un problema personal transformant-lo en un problema d'Estat" i "prefereix posar en risc la continuïtat de l'Espanya constitucional a canvi de continuar al poder". "Ha anat massa lluny, perquè complir la llei no és revenja, defensar la unitat nacional no és venjança, i donar un cop a la legalitat no és un valor constitucional". "Vol indultar els qui han atacat les lleis, han rebentat la concòrdia i han dinamitat la convivència", ha dit. Segons el líder del PP, Sánchez "és president d'Espanya gràcies als que volen acabar amb Espanya, i això ja és tot el que és".Casado ha advertit que la seva formació "recorrerà els indults al Tribunal Suprem i quan arribi al govern modificarà la llei d'indults per a delictes de sedició i rebel·lió i el Codi Penal per a referèndums il·legals".En la seva rèplica Sánchez ha recordat que els independentistes van celebrar l'1-O i van fer una declaració unilateral d'independència durant el mandat de Mariano Rajoy. "Vostè abans del 14 de febrer recordava que la gestió del seu govern va ser un desastre i que estava en contra d'aquesta gestió. Mantingui la paraula", ha dit.En aquest marc, ha insistit en les paraules d'aquest dimarts. "La Constitució espanyola recull en el seu esperit tant el càstig i com la concòrdia, i hi ha un temps per al càstig i un temps per a la concòrdia. El govern adoptarà la seva decisió en consciència, i puc garantir prendríem la mateixa decisió si el govern progressista tingués 350 escons", ha dit. Serà una decisió "en favor de la convivència entre tots els espanyols".En aquest marc, Sánchez ha recordat que el PSOE va donar suport a les decisions del govern de Mariano Rajoy el 2017, malgrat que aquell govern del PP "no va defensar la integritat territorial i l'enfortiment d'Espanya". Per això ha demanat al PP que "sigui responsable" i "doni suport també al govern".

