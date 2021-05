Divuit mesos de presó pel robatori d'un crani a la Necròpoli de Tarragona

El Jutjat penal 1 de Tarragona ha condemnat a 18 mesos de presó un lladre que va robar un crani de la Necròpoli Paleocristiana de Tarragona -declarada Patrimoni Mundial-, al qual va causar danys perquè li va caure a terra, segons ha avançat l'agència EFE.El condemnat és un jove de 24 anys, veí de Tarragona i sense antecedents, que va entrar a robar tres vegades a les instal·lacions propietat de l'Estat i gestionades pel Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT), han confirmat fonts judicials.La condemna és per un delicte continuat de robatori amb força amb l'atenuant de reparació del dany, que queda en suspens amb la condició que el penat no delinqueixi en dos anys. La sentència de conformitat també fixa una indemnització de 4.491,27 euros per al MNAT.El jove va saltar la tanca de la Necròpoli -tancada al públic excepte per una part del museu- entre el 25 i el 27 de març del 2018, va trencar el vidre d'una finestra i va entrar a l'interior del recinte funerari que forma part del conjunt declarat Patrimoni Mundial. Una vegada a dins, va obrir un sarcòfag que contenia un esquelet datat del segle III dC i va agafar la calavera, tot i que en fugir el botí li va caure a terra i el va trencar per diversos punts.El 30 de març de matinada va tornar a entrar a la Necròpoli, malgrat que aquesta vegada ho va fer trencant tres portes i es va emportar unes monedes de l'interior d'un sarcòfag, encara que no es tractava de monedes antigues, sinó de curs legal que hi dipositen alguns visitants supersticiosos.A més, el jove va intentar accedir sense aconseguir-ho a una altra zona de les instal·lacions trencant un vidre, que va deixar tacat de sang. L'endemà, també de matinada, va intentar tornar a entrar pel mateix lloc del dia anterior, encara que el va sorprendre un vigilant contractat arran dels robatoris.Tot i que va aconseguir escapar, una investigació dels Mossos d'Esquadra va permetre detenir-lo uns dies després. Els agents van recuperar el crani trencat, al qual li faltaven algunes peces i amb les condicions de conservació seriosament alterades; i el jove va tornar les monedes.

