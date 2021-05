El PSOE vota en contra de parlar d'autodeterminació i d'amnistia a la taula de diàleg

❌ El #Pleno rechaza la moción “relativa a las propuestas del Gobierno para la resolución del conflicto político de Cataluña con el Estado español y respecto a los avances de la mesa de diálogo”. pic.twitter.com/aCfpsN5bHE — Congreso (@Congreso_Es) May 27, 2021

Ni plantejar-s'ho. El PSOE ha votat en contra aquest dijous al Congrés dels Diputats de parlar d'amnistia i d'autodeterminació en la futura represa del diàleg entre el govern espanyol i el nou executiu català. A més dels socialistes, un total de 272 diputats dels 350 que componen la cambra baixa espanyola s'han oposat a què l'executiu de Sánchez pugui parlar de dos eixos fonamentals en l'estratègia independentista.La proposta de la CUP, que "emplaçava" a l'executiu de Pedro Sánchez a portar aquestes dues propostes a la taula de diàleg, havia quedat rebaixada després d'un acord el passat dimarts en què els anticapitalistes acceptaven l'esmena que havia fet Unides Podem. Tot i això, els socialistes no han votat a favor de la proposta que si ha rebut l'aval dels seus socis de govern.Amb el canvi acordat entre la CUP i Unides Podem, la proposta deia textualment el següent: "El Congrés insta al govern a què presenti a la taula de diàleg amb el Govern de Catalunya una proposta de treball i calendari per abordar el conflicte polític a Catalunya. En el debat sobre les propostes de solució no s'exclourà, entre d'altres, la del referèndum d'autodeterminació i l'amnistia".Des del PSOE, la portaveu Adriana Lastra ja va confirmar el vot contrari a la proposta inicial de la CUP, i també va advertir que s'oposarien a aquest canvi en el text acordat abans del ple. D'aquesta manera, els socialistes tanquen la porta a la celebració d'un referèndum i a una amnistia per als presos polítics. La CUP també va intentar que el ple del Congrés es pronunciés a favor de l'admissió a tràmit de la Llei d'Amnistia registrada pels partits independentistes, però va ser bloquejada per la mesa en considerar-se inconstitucional, amb els vots de PSOE, PP i Vox.Tot això arriba després que el Tribunal Suprem es posicionés aquest dimecres en contra dels indults als presos polítics a través d'un informe que no és vinculant. La decisió dependrà del ministeri de Justícia, i l'última paraula la tindrà el consell de ministres. Els socialistes, tot i la negativa del Suprem, sembla que segueixen disposats a concedir els indults.

