Europa sosté que la seva proposta per alliberar patents dona «més certeses legals» que la de Biden

Altres notícies que et poden interessar

La Comissió Europea ha defensat aquest dimarts que la seva contraproposta a l'aixecament de les patents busca "reforçar les flexibilitats" de la normativa existent i "donar més certeses legals" per a la transferència de llicències. La subdirectora general de Comerç de l'executiu europeu, Maria Martin-Prat, ha reiterat que presentaran "aviat" el pla a l'Organització Mundial del Comerç, però ha evitat concretar una data.La proposta és contrària a la que han plantejat alguns països com els Estats Units , l'Índia i Sud-àfrica, que aposten per suspendre temporalment les patents dels vaccins contra la Covid. Brussel·les demana utilitzar els mecanismes existents a l'OMC per facilitar que altres productors puguin fabricar els antídots, les anomenades "llicències obligatòries". Es tracta d'una opció que permet a un govern concedir una llicència sense el permís del titular de la patent sota una sèrie de condicions.Tanmateix, per a Maria Martin-Prat el principal obstacle no són les patents, sinó que "alguns països" limiten l'exportació dels components de les vacunes. Des de Brussel·les recriminen a Washington que restringeixi les exportacions i, alhora, també doni suport a l'aixecament de patents.En una compareixença a l'Eurocambra aquest dimarts, Maria Martin-Prat ha admès que els països pobres i en vies de desenvolupament es queixen que és una via "molt complexa" i amb "poques certeses legals". Per això, la CE reivindica que la seva proposta intenta superar aquests obstacles, per exemple, demanant que es clarifiqui que les llicències es poden utilitzar de forma "urgent" tant per consum domèstic com per exportar vacunes.En referència a la vacunació als països pobres, els líders europeus s'han compromès també aquest dimarts a donar "almenys" 100 milions de vacunes fins a finals d'any als països pobres. Els caps d'estat i de govern de la Unió Europea han acordat "accelerar" la donació de vacunes als països pobres i "ajudar a desenvolupar la capacitat productiva local". Els líders europeus han subratllat el seu paper de "lideratge" pel que fa a les aportacions al COVAX, per fer arribar vaccins als països pobres.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor