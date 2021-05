Nova baixa al Mobile: Xiaomi només hi participarà virtualment

Altres notícies que et poden interessar

Xiaomi ha anunciat aquest dimarts que només participarà "de manera virtual" al Mobile World Congress (MWC), que se celebrarà entre el 28 de juny i l'1 de juliol a Barcelona. L'empresa xinesa de telefonia ha informat en un comunicat que no serà presencialment al congrés per tal de "vetllar per la salut i la seguretat" dels empleats, clients, socis i mitjans de comunicació."Tot i la situació tan complicada que vivim, la companyia seguirà reforçant la seva presència i col·laborant activament amb tot el sector per donar suport a la comunitat tecnològica a escala global", afirmen.La baixa de Xiaomi se suma a la d'altres companyies com Samsung, Sony, Nokia o Ericsson, que van ser les primeres a anunciar que no participarien en l'edició d'enguany. Més tard, grups com Google, Intel o LG van prendre la mateixa decisió.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor