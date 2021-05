Disponible el consentiment escrit per rebre la segona dosi d'AstraZeneca

Altres notícies que et poden interessar

Els menors de 60 anys que van rebre la primera dosi d'AstraZeneca rebran la segona punxada a partir d'aquest dijous. Poden demanar cita mitjançant la web de vacunació de la Generalitat en algun dels 63 punts de vacunació disponibles arreu del territori.Si l'usuari no manifesta el contrari, se li administrarà el vaccí de Pfizer, tal com van acordar les autonomies i Sanitat. Això no obstant, en el cas que algú prefereixi completar la pauta amb una segona dosi d'AstraZeneca, també podrà fer-ho.Aquests usuaris només hauran de signar el consentiment informat que es pot trobar a la web de Salut o als punts de vacunació. Es pot descarregar en format PDF i s'haurà d'entregar al centre de vacunació el dia de la cita.

