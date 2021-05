La jutge veu «impossible» saber quin mosso va buidar l'ull a un manifestant a la protesta de l'Aeroport

La jutge del Prat de Llobregat ha arxivat la causa contra tres agents antiavalots dels Mossos d'Esquadra investigats per buidar un ull a un manifestant en la protesta organitzada pel Tsunami Democràtic després de la sentència de l'1-O. En la interlocutòria, de deu pàgines, la jutge diu que és "impossible" determinar quin agent va disparar la bala de foam que va provocar la lesió al jove.Irídia, que fa col·laborat en la investigació, ha denunciat que els actuals protocols dels Mossos són insuficients i que cal reformar els mecanismes de control dels projectils de foam per evitar que fets com aquests, en què no es pot fer el seguiment del projectil, tornin a passar. La causa penal s'arxiva, però queda oberta la via administrativa en què la víctima encara podria aconseguir una indemnització per la lesió que va patir aviat farà dos anys.El jutjat d'instrucció 5 del Prat del Llobregat no ha vist indicis de delicte contra els tres agents investigats. Els fets van tenir lloc el 14 d'octubre de 2019 en el marc de les protestes per la sentència de l'1-O i, concretament, durant l'intent de bloquejar l'Aeroport del Prat. Els tres agents denunciats eren els que duien les llançadores de foam però després de dos anys d'instrucció no s'ha pogut identificar quin dels tres va disparar la bala que suposadament va buidar l'ull a l'activista.La jutge sí que admet que és molt probable que fos una bala de foam la que va provocar la lesió. La víctima va rebre l'impacte entre les 21.26 i les 21.35. Dels nou minuts se n'han pogut reconstruir dos i en aquest interval de temps hi ha sis trets compatibles ambl 'impacte.El sindicat de Mossos SAP-Fepol s'ha felicitat per l'arxivament i creu que pot suposar un bon precedent per altres casos similars. A més, ha demanat que no s'aprofitin fets com els d'aquell dia per criminalitzar tot un cos policial. Per la seva banda, Irídia ha lamentat la falta de traçabilitat dels projectils de foam, i ha demanat que es reformin els protocols d'ús del foam perquè es prohibeixi disparar per sobre la cintura.

