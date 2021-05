Transcriure àudios de Whatsapp és molt senzill: t'expliquem com fer-ho

Fa uns mesos els usuaris de Whatsapp demanaven poder accelerar la reproducció de les notes de veu i aquest dimarts la funció ha sortit de la versió beta i ja està disponible per a tots els usuaris , que només han d'actualitzar l'aplicatiu si volen utilitzar-la. La pressió dels usuaris, en aquest cas, va ser útil i escoltada per part de Whatsapp, però això no sempre és així.Hi ha moments en què és impossible escoltar un missatge de veu perquè estàs ocupat o és massa llarg. Els usuaris de Whatsapp han demanat una funció a l'aplicatiu que permeti transcriure aquests missatges de veu per poder ser llegits en lloc d'escoltats. Tot i que Whatsapp no ho té en les seves previsions, és possible transcriure missatges gràcies a terceres aplicacions.Per als usuaris d'Android, l'aplicació recomanada és Transcriber for WhatsApp. Permet convertir un àudio en text i és compatible en diversos idiomes. El seu ús és senzill i només requereix tres passos:1. Seleccionar l'àudio del xat de Whatsapp i tocar el botó de "compartir".2. Exportar el missatge de veu a l'aplicació Transcriber.3. Esperar una estona fins que l'aplicatiu hagi fet la transcripció.En el cas dels usuaris de iOS, també hi ha una aplicació que desenvolupa aquesta funció. Es tracta de Transcrypto audio transcriber, que funciona de la mateixa manera que la dels Android.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor