«Per la llibertat dels presos i el retorn dels exiliats»: el missatge en català que ha enfadat el Senat

"Per la llibertat dels presos polítics, per la tornada de les persones exiliades, i fins a la constitució de la República catalana, per imperatiu legal, prometo". Aquesta és la fórmula triada pels senadors d'ERC, Adelina Escandell i Josep Maria Reniu, per acatar aquest dimarts la Constitució a la cambra alta, en una frase pronunciada en català. Això ha provocat l'esbroncada de la bancada del PP, que ha recriminat a la presidenta de la cambra, Pilar Llop, que permetés aquesta fórmula.Escandell i Reniu, juntament amb tres membres del PSC, un més d'ERC i dos de Junts, han acatat avui el càrrec després de ser designats com a senadors autonòmics pel Parlament després de les eleccions del passat 14 de febrer, i enmig d'una polèmica entre els partits independentistes i els comuns amb el PSC per deixar a Vox sense cap senador de designació autonòmica Tot i la fórmula alternativa que han elegit Escandell i Reniu, Llop ha assegurat que els dos polítics obtenien la plena condició de senadors, cosa que ha provocat l'esbroncada a la bancada popular, tot i que també gran part de l'hemicicle ha aplaudit la decisió.

