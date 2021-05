Mor Josep Almudéver Mateu, l’últim brigadista internacional

Josep Almudéver Mateu, brigadista republicà, excombatent de la Guerra Civil i símbol de la lluita antifeixista, ha mort als 101 anys d'edat. Era considerat un dels últims supervivents entre els 45.000 brigadistes internacionals que va combatre al costat de la Segona República.Almudéver va néixer a Marsella, però la seva família era valenciana. De fet, el cop d'estat feixista el va enxampar a València. Una setmana després, encara menor d'edat, es va allistar a la columna Germania, però no el van deixar combatre. Posteriorment, va enrolar-se amb la companyia Pablo Iglesias del Partit Socialista.Va combatre al Front d'Aragó i en va resultat ferit. Una vegada recuperat, amb el passaport francès –tenia la doble nacionalitat- va ingressar a les Brigades Internacionals. Hi va combatre fins que van ser desmobilitzades per part de les potències europees. Encara així va tornar a la guerra, ara al front de València.Quan la derrota republicana va ser total, va intentar fugir amb el seu pare a través del port d'Alacant. Va ser detingut, tancat en un camp de concentració i condemnat a mort. Li van acabar commutant la pena i va ser alliberat el 1942. Tot i així, encara va continuar la lluita antifeixista primer a l'interior de l'Estat –amb l'Agrupació Guerrillera de Llevant- i posteriorment des de França. En els darrers anys ha rebut homenatges per part d'institucions i universitats del País Valencià i el Principat.

