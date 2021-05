El rebuig de la patronal ajorna la nova pròrroga dels ERTO

Altres notícies que et poden interessar

La CEOE ha decidit no acceptar el plantejament del Ministeri de Seguretat Social, "ja que segueix centrant les ajudes en l'activació en lloc dels treballadors que encara no es poden incorporar a l'activitat". Les mateixes fonts afirmen que seguiran treballant i emplacen l'executiu a continuar negociant.Per la seva banda, la portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, ha afirmat que "no es contempla la possibilitat que no hi hagi acord" amb els agents socials per prorrogar els ERTO fins al 30 de setembre. "Hi haurà acord, això és el que vaticino", ha dit aquest dimarts en roda de premsa després del Consell de Ministres."El que toca és posar l'accent en els incentius que permetin que les persones que estan en ERTO es puguin reincorporar als llocs de treball", ha defensat la portaveu del govern espanyol. Montero ha explicat que aquesta és "la clau" en la qual el govern espanyol està "insistint". "És moment de posar més l'accent en la reactivació econòmica", ha dit."No tinc cap dubte que al llarg de les pròximes hores serà possible donar llum a un acord en el marc del diàleg social", ha opinat Montero, que ha subratllat que s'ha aconseguit tancar acords amb els agents socials en moments "més durs".Amb tot, l'executiva de CCOO ha instat a seguir negociant en els dies que queden fins al dilluns 31 de maig, quan acaba l'actual pròrroga. El secretari general del sindicat, Unai Sordo, ha defensat que les exoneracions "no poden ser el tema que faci que no hi hagi acord".El líder de CCOO ha considerat que "no és raonable" que a les portes de l'estiu, quan hi haurà una reactivació econòmica en sectors com l'hostaleria, es plantegin nivells d'exoneració "tan elevats" com els que proposa el Ministeri de Seguretat Social per reincorporar treballadors.

