Els menors de 60 vacunats amb la primera dosi ja poden demanar cita per la segona

Aquest dijous Salut reprendrà l'administració de les segones dosis dels col·lectius essencials, que van rebre la primera dosi d'AstraZeneca i que estaven a l'espera de saber com es completaria la seva pauta.Tots els menors de 60 anys que van rebre la primera dosi de la vacuna d'AstraZeneca ja poden demanar cita mitjançant la web de la vacunació en algun dels 63 punts de vacunació disponibles.Els vacunats rebran la segona dosi de Pfizer, tal com van acordar les autonomies i Sanitat, però si algú prefereix completar la pauta amb AstraZeneca, també podrà fer-ho . Haurà de signar abans un consentiment informat sobre el risc de trombes, que es pot descarregar a la web de Salut i que també es trobarà en paper als punts de vacunació.A Catalunya hi ha 240.042 persones menors de 60 que van rebre la primera dosi d'AstraZeneca, pertanyents a col·lectius essencials, com ara professorat, farmacèutics, policies o bombers, entre d'altres.Aquesta setmana es rebran al país 278.460 vacunes de Pfizer, entre les rebudes aquest dilluns i les que arribaran aquest dimecres. A aquestes dosis se sumen les 43.000 d'AstraZeneca que van arribar aquest dilluns i les 50.500 dosis de Moderna que està previst que arribin divendres. En total, 371.960 vacunes.

