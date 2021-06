El Barça torna a confiar en Koeman

L'etapa de Ronald Koeman com a entrenador del Barça tindrà una pròrroga. Tot i que semblava condemnat amb l'arribada de Joan Laporta i el mal final de temporada, el tècnic holandès continuarà a la banqueta del Camp Nou, segons ha confirmat el president blaugrana aquest dijous. Laporta, en una roda de premsa celebrada per explicar la reunió de la junta directa, ha assegurat que "era necessari aquest període de reflexió, per unificar criteris en algunes divergències que podíem tenir. A Koeman el veig motivat, il·lusionat i amb la mentalitat que s'ha de tenir".



En una reunió per decidir el futur de Koeman, Laporta va demanar-li uns dies per buscar un substitut de garanties. L'absència d'una alternativa per a la banqueta ha conduït el Barça a donar una segona oportunitat a l'entrenador, tot i els missatges creuats entre les dues parts implicades en les negociacions. Laporta li oferirà una millora de les condicions perquè recuperi la seguretat perduda els últims mesos, en els quals ell mateix va assegurar que no havia rebut confiança per part de la directiva.

A més, Koeman podrà disposar d'un projecte amb el seu segell, a diferència de l'anterior temporada. Als jugadors que ha fet créixer hi podrà sumar dos homes de la seva confiança: Memphis Depay i Georginio Wijnaldum. Coneguts pel seu pas a la selecció holandesa i actualment agents lliures, seran amb tota seguretat els dos pròxims fitxatges del Barça.El bagatge de Koeman és escadusser, amb un títol de la Copa del Rei, però l'holandès hi pot sumar haver afermat al primer plantilla jugadors joves que tindran protagonisme en el futur immediat de l'equip. Per contra, ha dubtat en qüestions tàctiques, i no ha sabut sostenir el Barça quan havia de competir pel títol de Lliga amb l'Atlètic de Madrid i el Reial Madrid. El final de temporada li havia passat factura al tècnic.L'anunci de la continuïtat de Koeman es produeix poques hores després que el Barça hagi comunicat el retorn de Jordi Cruyff al club, on assumirà tasques a l'àrea de futbol per orientar la fidelitat a l'estil de joc.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor