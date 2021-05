Com perdre un premi de loteria per presumir-ne en un grup de WhatsApp

Presumir per WhatsApp d'haver guanyat un premi de loteria o compartir imatges per un grup del bitllet premiat té riscos. És que va passar a un ciutadà de Cartagena, que després de guanyar un premi de 1.200 euros en una aposta, va compartir una imatge de la butlleta guanyadora a l'aplicació de missatgeria.L'endemà, en anar a cobrar el premi, va descobrir que un altre individu havia reclamat ja el premi, s'havia registrat a la web de l'empresa i havia introduït l'identificador del codi de barres de la butlleta.Gràcies a la col·laboració de l'establiment d'apostes, que va ajudar a identificar l'autor de la suplantació, aquest dilluns la Guàrdia Civil ha detingut a Cieza (Múrcia) el jove de 18 anys que va rebre la imatge i va anar a recollir el premi.La companyia de ciberseguretat Panda Security, de WatchGuard, ha emès recomanacions per evitar casos com aquest. La primera és "ser discret, mirar de portar-ho inicialment amb la màxima discreció possible".En segon lloc, cal rebre assessorament adequat d'un professional, sobretot en casos de premis elevats. A més, és recomanable difuminar la informació personal del premi.Una altra mesura de seguretat, si es comparteix un bitllet de loteria amb altres persones, és mencionar sempre les persones que hi juguen, deixar per escrit els noms del dipositari i de tots els participants i quants diners juga cada un.A més, és recomanable crear un grup de WhatsApp o Telegram específic en què no s'inclogui ningú que no participi de la butlleta. També cal tenir testimonis directes i fer rebuts, assenyala l'empresa.

