Netflix s'obre al mercat dels videojocs

Netflix estudia ampliar la seva oferta i expandir-se al món dels videojocs. Segons ha informat The Information , la plataforma de continguts ha estat en contacte amb diversos executius de la indústria del videojoc perquè supervisin els seus esforços en aquest sector.Amb aquests moviments, la companyia d'entreteniment vol expandir la seva oferta de continguts audiovisuals amb el llançament d'un paquet de videojocs descarregables. Segons aquesta informació, el nou servei en què està treballant Netflix pot ser similar a la plataforma d'streaming de videojocs Apple arcade.Pel que fa a l'experiència de la plataforma de continguts en línia al sector dels videojocs, Netflix compta amb els experiments que va fer a partir de la sèrieel 2018, "Black Mirror: Bandersnatch", o amb Stranger Things, "a Stranger Things mobile game" o "Stranger Things 3: The Game".Ara per ara, la planificació per a l'arribada d'aquest nou producte apunta el 2022, tot i que res és definitiu. El nou servei de Netflix punta a estar integrat per videojocs produïts directament per la plataforma combinats amb títols produïts per tercers.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor