Una serp blanca es cola a les oficines d'una empresa al Baix Ebre

Els agents del Servei de Protecció de la Natura (Seprona) de la Guàrdia Civil van rebre, la setmana passada, un avís d'una serp que havia entrat a les oficines d'una empresa ubicada al Polígon Industrial d'Ansedó, a la Raval de Crist de Roquetes.Els agents van acudir fins al lloc dels fets, on van comprovar que es tractava d'un exemplar de serp blanca o ratllada (Rhinechis Scalaris). L'animal, que no presentava cap signe de malaltia, va ser alliberat a la natura.La serp blanca és una espècie no verinosa que, tot i que és terrestre, pot escalar arbustos i pedres. Quan la radiació solar és alta o fa vent també se sol amagar sota les roques, i s'alimenta principalment de petits mamífers o d'aus, amb els quals és força agressiva.

