Catalunya rebrà 15 menors estrangers procedents de Ceuta

La ministra de Drets Socials, Ione Belarra, ha anunciat aquest dimarts un acord per distribuir prop de 200 menors estrangers no acompanyats que es trobaven ja a Ceuta abans de l'entrada massiva de persones de la setmana passada. Segons ha fet públic el Ministeri, Catalunya rebrà 15 menors, Galícia i Madrid 20 cadascuna, Castella i Lleó 18, La Rioja 17, Catella-La Manxa 13, el País Valencià i Andalusia 13 cadascuna, Astúries, Balears i Extremadura 11 cadascuna, Aragó 8, el País Basc 8, Múrcia i Cantàbria 7, i Navarra 6.Segons Belarra, amb aquest acord les comunitats demostren "alçada política i responsabilitat" per afrontar "una crisi humanitària sense precedents a Ceuta". El Consell de Ministres aprovarà aquest dimarts un crèdit extraordinari de cinc milions d'euros que es partiran entre els territoris en funció del nombre de menors acollits.Els criteris de repartiment es basen en el nombre de menors estrangers que ja té cada comunitat al seu sistema i també la població. "En base a això s'ha dut a terme una proposta de repartiment que les comunitats autònomes que la majoria de les comunitats autònomes han acceptat", ha dit. No ha explicat quins territoris s'han oposat al repartiment.L'acord, segons la ministra, permetrà disposar d'espai a Ceuta per fer el retrobament dels menors que volen tornar amb les seves famílies al Marroc i tractar adequadament els que es volen quedar a l'Estat.

