El final de «La Casa de Papel» ja té data

ESTO VA A SALTAR POR LOS AIRES. #LaCasaDePapel Parte 5: Volumen 1 llega el 3 de septiembre. Volumen 2 el 3 de diciembre. #LCDP5 pic.twitter.com/fOxWZD5t3V — Netflix España (@NetflixES) May 24, 2021

La sèrie d'èxit de Netflix, "La Casa de Papel", ja té data d'estrena de la cinquena i última temporada. a plataforma de continguts ha fet públic el tràiler d'aquesta entrega on es pot llegir: "Els moments importants són els que comprenem que ja no hi ha retorn. No hi ha marxa enrere".Així doncs, amb aquesta darrera temporada Netflix posarà fi a l'atracament més famós de la història de la televisió. Segons ha anunciat la plataforma a través del seu compte de Twitter, aquesta part tindrà dos volums de cinc episodis cadascun. El primer estarà disponible a la plataforma a partir del 3 de setembre i el segon, tres mesos després, el 3 de desembre.

