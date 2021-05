Detenen a Rubí un home que distribuïa pornografia infantil des del seu lloc de feina

La Policia Nacional ha detingut a Rubí un home que distribuïa pornografia infantil des del seu lloc de feina. Els arxius, que van ser detectats gràcies a un software de la multinacional on treballava, contenien gravacions d'abusos sexuals a nenes d'entre 7 i 12 anys.L'home utilitzava la connexió a internet i els equips informàtics de l'empresa i accedia de manera habitual, durant la seva jornada laboral, a una aplicació de videotrucades per contactar amb altres pedòfils, amb qui intercanviava fotografies i vídeos d'explotació sexual infantil.La investigació va començar arran d'una denúncia del responsable de recursos humans d'una multinacional sueca amb seus a l'estat espanyol, que informava que un dels treballadors de Rubí havia connectat un USB amb arxius pedòfils a un dels ordinadors. Aquests arxius es van localitzar de manera immediata gràcies a un sistema, similar a un antivirus, que localitza imatges i vídeos classificats prèviament per la policia sueca com a material d'explotació sexual infantil.Els agents de la policia espanyola van contactar amb el Centre Nacional de Delictes Informàtics de la policia sueca i van poder identificar l'equip informàtic on s'havia connectat aquesta memòria externa i el treballador que l'utilitzava. A banda dels equips informàtics del seu lloc de treball, els agents també van registrar el domicili del detingut, on van localitzar proves relacionades amb el delicte.Després d'un primer examen de les converses que mantenien els pedòfils, els agents van escoltar en diverses ocasions que el detingut tenia fantasies d'abusar de la seva filla de 5 anys.

