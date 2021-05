Sánchez es reunirà amb Aragonès per «reforçar els llaços afectius entre Catalunya i Espanya»

Pedro Sánchez acceptarà fer la trobada que Pere Aragonès li plantejarà abans de reactivar la taula del diàleg , però seguirà sense acceptar negociar l'autodeterminació i l'amnistia. Així ho ha assegurat aquest dimarts la ministra d'Hisenda i portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, que ha assenyalat que el president espanyol voldrà buscar aquells elements que permetin "reforçar els llaços efectius entre Catalunya i Espanya" i també "entre els mateixos catalans".Després de la reunió del consell de ministres, Montero ha admès que la trobada entre Sánchez i Aragonès "serà una qüestió de posar en comú les agendes", atès que, segons ha subratllat, el president espanyol sempre intenta reunir-se amb els homòlegs quan són investits a les diverses comunitats. Ara bé, ha apuntat que ja s'han deixat clars diversos cops "els límits que sempre s'han traslladat en relació a les aspiracions de Catalunya" pel que fa al procés. De fet, el PSOE ja ha deixat clar que aquest mateix dimarts votarà en contra de la moció de la CUP en defensa de l'autodeterminació i l'amnistia.Malgrat tot, la portaveu del govern espanyol ha defensat que aviat "es reprengui la taula de diàleg, més enllà de les trobades obligades o de cortesia" com la que ha definit que ha de tenir lloc entre Sánchez i Aragonès. Montero, però, creu que correspon al Govern català sol·licitar la convocatòria de la taula, ja que, segons ha afirmat, és la part que "més dificultats ha mostrat fins ara" en aquesta qüestió.Pel que fa als indults, ha declinat mullar-se i ha assegurat que no hi ha "cap novetat respecte allò comentat" els darrers dies. Actualment, el govern espanyol està reunint la documentació abans de prendre una decisió -previsiblement, el Suprem farà pública aquesta setmana la seva opinió-, per bé que el ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, va demanar dilluns que aquesta qüestió s'abordi amb "normalitat", tant si es deneguen o no els indults. Montero tampoc no ha fet cap concreció en relació a la reforma del codi penal per reformar el delicte de sedició, tot i que ha apuntat que els treballs estan avançats.Pel que fa a a les mesures econòmiques, el consell de ministres no ha aprovat encara la pròrroga dels expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) i la portaveu de l'executiu ha assenyalat que ho haurà de fer en una reunió extraordinària aquesta mateixa setmana, ja que l'actual pròrroga finalitza dilluns vinent. La previsió és que s'allargui la mesura fins al 30 de setembre, però la CEOE rebutja la pretensió del govern espanyol de mantenir les exoneracions completes a la seguretat social només a aquelles empreses que comencin a incorporar treballadors que formen part de l'expedient.

