La criticada oferta de feina a la casa d'Ibai Llanos de Barcelona

L'streamer Ibai Llanos ha tornat a revolucionar la xarxa. Aquest cop amb una oferta de treball a casa seva. "Busquem cuiner/a per a un més", va anunciar a través del seu compte de Twitter.



Nuestra cocinera va a estar de baja durante un mes porque la acaban de operar (todo bien) así que buscamos cocinero/a para UN MES.



Si quieres cocinar en nuestra casa, ver a Reven despierto por las mañanas y eres de Barcelona, leemos tu CV aquí:

ibai@vizz-agency.com — Ibai (@IbaiLlanos) May 23, 2021

Me puedes pasar las condiciones por si me interesa? https://t.co/2hF5H2lYfq — Dabizdiverxo (@Dabizdiverxo) May 23, 2021

Además, contratamos a esta señora durante la época covid. Ella necesitaba el trabajo, quería hacerlo y a nosotros nos venía bien. Te puedo asegurar que tiene mejores condiciones que el 90% de los cocineros en España. Pero lo hacemos por eso, porque no sabemos hacer un huevo 😂😂 — Ibai (@IbaiLlanos) May 24, 2021

Una piulada que no va trigar a tenir reaccions de tota mena per part dels seus seguidors. En alguns casos, els usuaris van intentar demostrar el seu talent culinari amb imatges atractives que mostraven plats d'allò més sorprenents. L'humor no va faltar a les diferents respostes: ous ferrats amb xocolata, fuet amb crema de cacau, brou amb peces d'scrabble sota el nom de "sopa de lletres"...El cuiner estrellat Dabiz Muñoz ha estat un dels qui ha compartit la publicació amb un missatge seriós on s'interessa pel lloc de feina.No tot han estat comentaris amb humor, però, la piulada també ha rebut diverses crítiques per part dels seguidors. "De veritat no sabeu viure pel vostre compte durant un mes?", va plantejar un usuari a Twitter. Una altra, confirmant que li sembla genial que es contracti gent si es tenen els diners, es va mostrar sorpresa per la incapacitat dels joves: "No puc deixar de pensar en xavals de 25-30 anys que no es cuinen ni un ou ferrat".L'ha contestat alguns dels comentaris més crítics i ha justificat l'oferta de feina anunciada a través del seu perfil: "Vam contractar aquesta senyora durant l'època Covid. Ella necessitava el treball, volia fer-lo i a nosaltres ens anava bé. Et puc assegurar que té millors condicions que el 90% dels cuiners a Espanya".

