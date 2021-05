​Un jove drogat se salta un control a Celrà i acaba amb el cotxe cremat

Els Mossos d'Esquadra han detingut el conductor del vehicle que aquest dilluns al matí s'ha incendiat en una avinguda de Celrà, al Gironès, després que intentés fugir de la policia. El detingut, que ha donat positiu per droga és un jove de 20 anys veí d'Osona.Una patrulla de Mossos era a l'avinguda Palagret de Celrà cap a dos quarts de deu del matí i s'ha trobat amb un cotxe que venia a molta velocitat. Per aquest motiu, els agents han intentat aturar-lo, però aquest ha fet cas omís i ha seguit la marxa.En aquest camí, s'ha saltat semàfors en vermell i ha anat contra direcció en algun punt, tot fugint de la policia. El problema, però, és que en aquesta avinguda hi ha diversos ressalts reductors de velocitat i ha trencat el dipòsit d'oli.A poc a poc, el vehicle ha anat perdent oli i finalment s'ha encès. Una vegada ha començat l'incendi, els quatre ocupants que hi havia a dins han sortit i el conductor ha intentat fugir, tot i que els Mossos l'han interceptat. Posteriorment li han fet un test de drogues i ha donat positiu. Per aquest motiu, els Mossos han detingut el jove com a presumpte autor de resistència i desobediència a l'autoritat i també un delicte de conducció temerària.En paral·lel, els Mossos han avisat els Bombers per apagar les flames. El vehicle ha quedat calcinat en un marge de l'avinguda Palagret.

