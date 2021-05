Lourdes Ciuró serà la nova consellera de Justícia

Les peces del nou Govern es van completant. Lourdes Ciuró, regidora de Junts a Sabadell i exdiputada al Congrés dels Diputats, es convertirà en la propera consellera de Justícia dins del Govern que comandarà Pere Aragonès. Segons diverses fonts consultades per, el nom de Ciuró ha acabat guanyant la partida a Miquel Sàmper, que era un dels favorits per passar d'Interior -ara en mans d'ERC- a Justícia -departament fins ara comandat pels republicans i que passa a Junts-. Ciuró és considerada propera a Jordi Turull, que a principis del 2019 li va oferir convertir-se en consellera de la Presidència i portaveu del Govern quan Elsa Artadi va deixar l'executiu per liderar la llista de Junts a Barcelona. Ciuró va acabar declinant l'oferta i qui va ocupar el càrrec va ser Meritxell Budó, que també forma part de l'entorn Turull.La futura consellera, nascuda a Sabadell l'any 1971, va ser diputada durant vuit anys a Madrid sota les sigles de Convergència. L'any 2019 es va convertir en cap de llista de Junts a l'Ajuntament de Sabadell, però només va obtenir tres regidors i va quedar penúltima per darrere del PSC, ERC, la CUP i Ciutadans. Sàmper havia rebut el compromís de la direcció del partit de continuar a l'executiu, i per això li va demanar que no es presentés a les primàries per anar a les llistes. Unes llistes a les quals sí que es van integrar consellers com Meritxell Budó, Damià Calvet i Jordi Puigneró.Aquest últim es convertirà en el nou vicepresident del Govern . Després de les negatives de d'Elsa Artadi i Josep Rius a assumir aquesta responsabilitat, qui la liderarà és Puigneró, que ho compaginarà amb la conselleria de Polítiques Digitals, Infraestructures i Agenda Urbana. Proper a Carles Puigdemont, va ser un dels consellers que va fer el salt a Junts en el moment del trencament amb el PDECat -com Calvet i Budó- i durant bona part del 2019 va liderar les travesses per convertir-se en candidat efectiu de Junts, plaça que finalment va ocupar Laura Borràs, a qui no disputar les primàries.La relació amb Puigdemont es va fer estreta en els primers dies del líder del partit a l'exili, just després de la declaració d'independència del 2017. El seu plantejament sobre els mecanismes per posar en marxa la República digital -seguint l'exemple d'Estònia- van convèncer Puigdemont, que va incloure la conselleria de Polítiques Digitals en el programa del 21-D. Es va posar en marxa el maig del 2018, un cop investit Quim Torra com a president. S'hi va afegir Administració Pública, una competència que ara dependrà de la conselleria de Presidència, que comandarà Laura Vilagrà, d'ERC . Puigneró, que havia estat regidor a Sant Cugat, sempre ha estat centrat en aspectes digitals quan ha ocupat càrrecs a la Generalitat, primer com a director general de Telecomunicacions i després com a secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital.

