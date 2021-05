Absències i presències a la presa de possessió de Pere Aragonès

El republicà Pere Aragonès pren possessió com a 132è president de la Generalitat de Catalunya, en un acte marcat per les restriccions de la Covid-19. Només una quarantena de persones acompanyen Aragonès a la cerimònia solemne al Pati dels Tarongers.Entre les absències més destacades hi ha la dels grups parlamentaris de Ciutadans, el PP i Vox, que han declinat la invitació a l'acte. Al costat d'Aragonès, hi haurà tres dels presos polítics, els únics que han obtingut un permís penitenciari per assistir-hi: Jordi Sànchez, Jordi Cuixart i Oriol Junqueras.Una de les trobades més esperades de l'acte de presa de possessió és el retrobament, tres anys després, entre Junqueras i l'actual ministre de Política Territorial i Funció Pública, Miquel Iceta. Serà la primera vegada, des que el dirigent d'ERC és a la presó, que el president d'ERC coincidirà, cara a cara, amb el ministre socialista.Per part del govern espanyol també hi haurà la presència de la delegada del govern a Catalunya, Teresa Cunillera. L'últim president, Quim Torra, serà l'encarregat de col·locar el medalló a Aragonès, cinquè president d'ERC a Palau Entre els convidats que no es perdran la cita, també hi ha alguns familiars de Pere Aragonès, la presidenta de Parlament, Laura Borràs -encarregada de llegir el nomenament-, o l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.

