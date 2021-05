Detinguda una parella per estafar 114.262 euros amb dades de targetes de crèdit

Els Mossos d’Esquadra de la comissaria de Santa Coloma de Gramenet van detenir el 19 de maig un home de 39 anys i una dona de 45, tots dos veïns de Molins de Rei, com a presumptes autors d’un delicte d’estafa continuada, un total de 53 estafes de 114.262 euros amb dades de targetes de crèdit.L'agost del 2020, una dona va denunciar que havia detectat diversos càrrecs fraudulents associats a una targeta de crèdit vinculada a una empresa de venda de mobles, un fet que, com van poder comprovar els Mossos, s'havien denunciat en més d'una ocasió des de diversos establiments ubicats majoritàriament a Molins de Rei.En tots els casos, les víctimes tenien la targeta a la seva disposició, és a dir que ni els la sostreien ni la duplicaven i, per tant, les dades sortien de la base de dades de clients de l’establiment.Els agents van esbrinar que un extreballador de l’empresa que s’encarregava de gestionar aquestes targetes encara podia accedir a la base de dades en què constava tota la documentació dels clients que sol·licitaven una targeta de crèdit al comerç, tant la bancària com la personal.Quan ja tenia les dades, l'estafador trucava al banc i es feia passar per la víctima per demanar que associessin la targeta de crèdit a un nou número de telèfon, i sempre ho aconseguia perquè disposava de tota la informació que li requeria el banc per fer aquest canvi.Així, un cop feta la modificació, podia pagar les seves compres amb el telèfon de prepagament que havia associat a la targeta, i els càrrecs arribaven al compte corrent de la víctima.La parella va ser detinguda el dia 19 de maig, i l'endemà es va fer una entrada al seu domicili de Molins de Rei. En aquest registre van intervenir documentació associada a les estafes, diverses targetes SIM i telèfons mòbils que s'havien fet servir per les estafes.Els detinguts van passar 21 de maig a disposició judicial del Jutjat de Guàrdia de Sant Feliu de Llobregat que va decretar llibertat amb càrrecs per tots dos.

