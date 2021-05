Baldo Farré serà el nou alcalde de Sort fins al final de la legislatura

Baldo Farré (Som Poble), fins ara primer tinent d'alcalde de Sort, passarà a ser el nou alcalde en substitució de Raimon Monterde, que fa tres setmanes va deixar el càrrec per "motius personals i professionals" . Farré, que serà investit aquest dilluns al vespre durant el transcurs d'una sessió plenària, ha dit que assumirà el càrrec amb "responsabilitat, compromís i il·lusió".Fins ara Som Poble governava amb minoria a l'Ajuntament de Sort. Amb Junts van segellar un acord d'investidura i ara, dos anys després, han arribat a un acord de govern . D’aquesta manera, els dos regidors de Junts, Imma Gallardo i Josep Rabasa, s’incorporaran a l’equip de govern. Pere Bascones entrarà com a regidor de Som Poble per ocupar la plaça que ha deixat vacant Monterde i Gallardo ocuparà la segona tinència d'alcaldia.Farré ha insistit en el fet que a partir d'ara seran un equip de set persones -cinc de Som Poble i dos de Junts- que treballaran pel bé del municipi. Pel nou alcalde, l'acord entre les dos formacions s'ha fet sota una “lògica pragmàtica i estratègica” i no partidista. Farré té dedicació exclusiva a l’ajuntament des de l’inici de la legislatura i ell mateix s’ha reivindicat com el “relleu natural” de l'alcalde sortint.La regidora de Junts, Imma Gallardo, passarà a ser la segona tinent alcalde i s'encarregarà de les regidories de Salut, Educació i Benestar Social. El segon regidor de Junts, Josep Rabasa, s'encarregarà de Promoció Econòmica i Comerç. Gallardo s'ha marcat com a repte que Sort recuperi el paper de “capital de comarca”.Gallardo ha explicat que per “responsabilitat” van arribar a un acord d’investidura amb Som Poble i que, des d'aleshores, tot i no formar part de l'equip de govern, les dos formacions han anat treballant en diferents temes. Per aquest motiu, segons ha sentenciat Gallardo, l'acord de govern "ha arribat de forma natural”.

