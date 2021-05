Lactium ha recuperat en part la normalitat anterior a la pandèmia. Foto: Adrià Costa

Bon ambient a Lactium. Foto: Adrià Costa

Laha tornat amb èxit després de la pandèmia. Lactium ha omplert el parc Jaume Balmes de Vic aquest cap de setmana amb. A més, ha coronat un formatge blau de la Formatgeria Xauxa de la Garrotxa com el millor de l'any.Cap de setmana de cert retorn a la normalitat del sector formatger. La tretzena edició de Lactium de Vic ha suposat una alenada d'aire fresc per un dels productors agroalimentaris que pitjor ho van passar durant la pandèmia, tant pel tancament de la restauració com pel fet de ser un producte viu i delicat, que madura amb el pas del temps.Lactium s'ha adaptat a la nova realitat: mesures com controls d’aforament, ampliació de l’espai expositiu i agents Covid. També ha vetllat per la sostenibilitat (reduint residus, reutilitzant espais, potenciant negocis locals…) i adaptat els seus formats, com l’Aula del Formatge i el Concurs Lactium: Formatges Artesans de Catalunya.La guanyadora del màxim guardó del concurs ha estat lacreada l’any 2018. El seu formatge Glauc, fet per, ha rebut el Premi Millor Formatge Català Lactium 2021, a més del premi de millor formatge en la categoria de blaus. Es tracta d’un formatge cremós, molt amable i equilibrat, i apte per a tots els públics, que posa de manifest l’elaboració de formatges blaus a Catalunya, la qual és força nova.A causa de la pandèmia, en aquesta tretzena edició de Lactium el jurat ha fet les seves valoracions en nou tastos repartits per Catalunya les setmanes prèvies a la mostra, cosa que ha permès guanyar presència al territori i involucrar altres actors del sector formatger.Paral·lelament al concurs i en la línia de la sostenibilitat de la fira, enguany s’estrenava el Premi Formatgeria Sostenible Lactium. El guardó, que és un reconeixement a iniciatives i bones pràctiques entorn a la sostenibilitat en els processos de producció de les formatgeries, ha recaigut en. El jurat ha valorat molt positivament la seva autogeneració d’energia sostenible; la recuperació i manteniment d’una raça autòctona (ovella ripollesa); la recuperació de varietats autòctones de cereals i lleguminoses pels conreus que alimenten els seus ramats, i la participació en un projecte de xais de pastura que ajuden a netejar els boscos per evitar incendis.Entre les novetats d'aquesta tretzena edició també hi figurava el TxisBar, un espai de degustació on els visitants podien descobrir, a través de fustes de formatges, els millors formatges presents a la fira. Se n’han venut 1.500. Els visitants també han pogut gaudir de l’espai expositiu, que constitueix el mercat de formatges més gran de Catalunya, les actuacions a la part de l’escenari i les xerrades del TxisCorner. Alguns dels temes que s’han abordat en aquest últim espai són consum responsable de llet i làctics, dones mares i formatgeres, i innovació i sostenibilitat.Pel que fa a l’Aula del Formatge Bonpreu-Esclat, enguany s’ha celebrat de manera online. Cadascun dels dos primers tastos/experiències ha comptat amb 30 reserves. Es rebien els formatges a casa i, via Youtube, es podia seguir el tast i conèixer-ne el relat que hi ha darrere. El dissabte que ve, 29 de maig, es farà l’última de les sessions, que consisteix en un tast de sis dels formatges guanyadors del Concurs Lactium 2021 amb la directora del certamen, Natàlia Nicolau, i l’actor Ivan Massagué, gran aficionat dels formatges.Val a dir que, prèviament a Lactium, es va celebrar la Jornada Tècnica Professional, que va comptar amb 86 inscrits. Amb el títol “Formatgeries i sostenibilitat: reptes i oportunitats”, està en plena sintonia amb el posicionament sostenible pel qual aposta Lactium en totes les seves dimensions.La fira és una iniciativa de l’Ajuntament de Vic i l'Associació de Ramaders i Elaboradors de Formatge Artesà (ACREFA) i s’ha convertit en una cita ineludible per a professionals i aficionats del formatge i la gastronomia, així com un actiu per a la divulgació i promoció de la cultura del formatge artesà i català.

