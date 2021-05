«Desigualtat escandalosa»: així és com l'OMS valora la distribució de les vacunes

Altres notícies que et poden interessar

El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha denunciat la "desigualtat escandalosa" en la distribució de vacunes contra el coronavirus, cosa que "està perpetuant la pandèmia"."Més del 75% de les vacunes s'han administrat en només deu països. No hi ha forma diplomàtica de dir-ho: un petit grup de països que fabriquen i compren la majoria de les vacunes del món controlen la destinació de la resta del món", ha declarat Tedros en el seu discrus inaugural durant l'Assemblea Mundial de la Salut."El nombre de dosis administrades fins ara a tot el món hauria estat suficient per cobrir a tots els treballadors sanitaris i a les persones més grans, si s'haguessin distribuït de forma equitativa. Podríem estar en una situació molt millor", ha afegit.El màxim dirigent de l'OMS ha advertit que "la pandèmia no acabarà fins que es controli la transmissió fins a l'últim país". En aquest sentit, ha assenyalat que aquest 2021 s'han registrat més casos i morts que en tot l'any 2020: "Segons les tendències actuals, el nombre de morts superarà el total de l'any passat en les properes tres setmanes", ha apuntat.Per això, el doctor Tedros ha instat els Estats membres a recolzar un "esprint fins al setembre" per vacunar almenys el 10% de la població de tots els països, i un "impuls fins al desembre" per aconseguir l'objectiu de vacunar almenys al 30%. Sobre aquest tema, ha recordat la proposta del Fons Monetari Internacional de vacunar el 40% de la població mundial abans del 2022 i al 60% a mitjans del 2022.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor