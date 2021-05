El 112 deixa d'oferir el servei de traducció i no garanteix que els treballadors cobrin a final de mes

La plantilla del centre d'emergències de Catalunya a Reus (CAT112) no té clar si cobrarà aquest mes de maig ni tampoc la paga doble del mes de juny. Així ho assegura en un comunicat el sindicat CGT, l'únic representat al comitè d'empresa. Al mateix text, lamenten que des de fa diverses setmanes un dels exemples del "deteriorament" del servei es troba en el fet que ja no es poden atendre trucades en altres llengües que no siguin el català, el castellà, el francès, l'alemany i l'anglès. Per tot plegat anuncien que es plantegen convocar una vaga "imminent".Fins ara, aquesta feina la feia Seprotec, una empresa subcontractada que ara l'empresa assegura que està "fora de servei". La CGT denuncia que "no podem deixar que se'ns passi la responsabilitat de no poder atendre els ciutadans de la manera que mereixen per una mala gestió del servei". El Grupo Norte, que hauria deixat de pagar, es troba en un procés de concurs de creditors i representants de la plantilla dubten que es pugui continuar "amb els nivells de qualitat exigits per la Generalitat de Catalunya".El sindicat creu que "un servei públic tan important com el de la recepció i gestió d’emergències no pot estar en mans d’empreses subcontractades que no compleixen amb els requisits indispensables per tal d’oferir un servei públic de qualitat als ciutadans". En aquest sentit, afegeixen que "ha arribat l’hora que la ciutadania prengui consciència de les possibles conseqüències d’aquesta mala gestió" i fan "una crida a la ciutadania per tal que es queixi del servei que està rebent".Tot i destacar l'absència del servei de traducció, Grupo Norte tampoc hauria activat els treballadors necessaris per atendre les trucades al 112 en moments de màxima demanda. "Aquestes pràctiques provoquen que es donin casos de trucades en espera i que moltes d’elles no es puguin atendre. La raó, és bàsicament que l’empresa que gestiona el servei posa per davant del servei públic al ciutadà els interessos econòmics", conclouen.

