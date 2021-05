Cremen radars per reclamar fer efectiu el mandat de l'1-O

🗣️ Des de l'aplicació de Telegram i del canal de Telegram del col·lectiu independentista L'ESTACA 👉 https://t.co/xbiPVKmZf8



Radars d'alguns punts de Catalunya s'han llevat aquest dilluns al matí totalment calcinats. Es tracta d'una acció del col·lectiu l'Estaca, que ha reivindicat els fets amb la voluntat de reclamar als tres partits independentistes que facin efectiu el mandat de l'1 d'octubre.Sota el lema "les carreteres són del poble" i segons han informat també alguns CDR, asseguren haver cremat cremat radars en termes municipals d'Osona i del Ripollès com Aiguafreda, Viladrau, Campdevànol o Gurb.En el comunicat fet al canal del Telegram –que ja estat esborrat-, asseguren que l'acció també respon al seu desacord amb l'impost del CO₂ que es vol posar a la mobilitat. "Us estem vigilant", apunten i expressen que "la mobilitat és un dret, no un luxe".

