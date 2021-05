Una baralla en un bar de Barcelona acaba amb sis mossos ferits i quatre detinguts

Sis agents dels Mossos d'Esquadra han resultat ferits lleus durant una intervenció aquesta nit de diumenge a dilluns a Barcelona.Els mossos havien estat requerits cap a dos quarts de 12 de la nit per evitar una baralla que havia començat en un bar del carrer de Ventura Plaja, al barri de Sants-Badal, on diverses persones els han agredit, segons informa el cos policial.Els agents han detingut quatre persones, tres homes i una dona, per atemptat als agents de l'autoritat.

