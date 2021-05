Mor un conductor en estimbar el seu vehicle a la rotonda de les Gavarres a Tarragona

Un conductor va morir aquest diumenge a la nit en un accident de trànsit a la carretera T-11 a Tarragona, en concret a la rotonda del polígon comercial de les Gavarres. Segons informen fonts del Servei Català de Trànsit, per causes que encara s'estan investigant, l'home, que circulava des de Reus en direcció a Tarragona, va sortir de la calçada, va estimbar el vehicle contra el mur de ciment i va acabar bolcant en un lateral de la rotonda.La víctima és un home de 40 anys, veí de la Pobla de Montornès (Tarragonès). Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a les 21.31h. Arran de l'accident es van activar vuit patrulles dels Mossos, quatre dotacions dels Bombers i tres unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), a més del suport psicològic.Quant a l'afectació viària, la via es va tallar en sentit Tarragona i es van haver de fer desviaments cap a l'A-7. La circulació no es va normalitzar fins a les dotze de la nit.El febrer del 2018 es va produir un accident similar en aquest punt, en el qual van perdre la vida dos joves menors de 20 anys. El conductor va ser acusat d'homicidi imprudent.

