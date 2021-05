Europa FM fulmina Javier Cárdenas

L'emissora Europa FM ha acomiadat Javier Cárdenas de manera fulminant. Segons avança el portal Yotele, l'empresa d'Atresmedia Ràdio ha decidit unilateralment prescindir del conductor del matinal radiofònic "Levantate y Cárdenas" d'una manera immediata. De fet, Cárdenas ja no presentarà el programa aquest dimarts.Tot i que la seva marxa estava prevista per a mitjans del pròxim mes de juliol després de la decisió de no renovar el contracte, finalment s'ha precipitat la sortida de Cárdenas amb caràcter immediat.Juanma Romero es farà càrrec ara de l'espai de l'emissora de manera temporal fins que es decideixi qui ha de prendre les regnes del programa a partir del mes de setembre.

